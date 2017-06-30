Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı haziran ayında 7 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 5,7 ile rekor seviyede kalmaya devam etti.

Almanya Federal İş Ajansının (BA) açıkladığı verilere göre, Almanya'da haziran ayında piyasalarda 10 bin azalması beklenen mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 7 bin arttı.



Böylece mayıs ayında ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 2 milyon 547 bin olarak ölçüldü.



Bu arada, işsiz sayısında önceki ay ki 9 bin azalış da 7 bin azalışa revize edildi.



Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise haziran ayında, mayıs ayında kaydedilen yüzde 5,7’lik tarihi düşük seviyede kalmaya devam etti. İşsizlik oranı mevsimsel ayarlamalar dikkate alınmadığında ise yüzde 5,5 olarak belirlendi.



Federal İş Ajansı Başkanı Deflef Scheele, konuya ilişkin açıklamasında, "İstihdam ve firmaların yeni çalışanlara olan talepleri yeniden arttı." değerlendirmesinde bulundu.