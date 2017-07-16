Alman milletvekillerinin İncirlik Üssünün ardından Konya'daki NATO üssünde bulunan askerlerini ziyaret etmesininin de yasaklanması ülkeyi ikiye böldü. Koalisyon hükümetinin ortağı Sosyal Demokratlar ve muhalefet partileri, Alman askerlerinin Türkiye'de kalmasının söz konusu olamayacağını dile getirdi. Hristiyan Birlik partileri ise askerlerin Konya'dan çekilmesinin "tehlikeli" olacağı uyarısında bulundu.

İncirlik üssünün ardından Türkiye'nin, Konya hamlesi Almanya'yı ikiye böldü.



Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret iznini iptal etmesi, Almanya'da yankı uyandırdı.



"Ziyaret izni olmadan Alman askerleri Konya'da kalamaz" diyen Sosyal Demokrat Parti Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, bunun esnetilemeyecek bir standart olduğunu söyledi. Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen ise "Ziyaret yoksa, Konya da yok" dedi.



Hristiyan Birlik partilerinin dış politika sözcüsü Jürgen Hardt ile savunma politikaları sözcüsü Henning Otte ise "Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesi"nin "dar görüşlü ve tehlikeli" bir adım olacağını vurguladı. Konya'daki durumun, İncirlik'ten farklı olduğunu belirten iki sözcü de askerlerinin IŞİD'le mücadele kapsamında yürütülen NATO misyonu kapsamında Konya'da olduğuna dikkat çektiler.



İncirlik krizi sonrası Almanya askerlerini üsten çekme kararı almıştı. Türkiye, cuma günü de Alman vekillerin Konya'daki NATO üssündeki askerlerini ziyaret talebini reddetmişti.



ulusal.com.tr