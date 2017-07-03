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Almanya'da otobüs faciası! 18 yolcunun akıbeti belli değil!

Almanya'da otobüsün tamamen yandığı kazada akıbetleri tespit edilemeyen 18 kişinin öldüğünden şüphe ediliyor

Almanya'da otobüs faciası! 18 yolcunun akıbeti belli değil!

Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen kazada, akıbetleri tespit edilemeyen 18 kişinin öldüğünden şüphe ediliyor.

Oberfranken Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Münchberg kenti yakınlarında A9 otoyolunda bir yolcu otobüsünün tıra çarptıktan sonra alev aldığı ve tamamen yandığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısı konusunda bilgi verilmedi.

Oberfranken Polis Sözcüsü Anne Höfer ise özel televizyon kanalı N24'e, otobüste 2'si şoför 48 kişinin bulunduğu bilgisini verdi.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil kurtarma ekibi gönderildiğini ve A9 otoyolunun çift taraflı kapatıldığını ifade eden Höfer, kazada bazıları ağır olmak üzere 30 yolcunun yaralandığını bildirdi.  

Kazada, akıbetleri tespit edilemeyen kalan 18 kişinin ise öldüğünden endişe ediliyor.  

Bild gazetesi de kazada bu 18 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #trafik kazası
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