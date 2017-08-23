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Almanya'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Osnabrück şehrindeki Bohmte bölgesinde bir otobüs devrildi.

Almanya'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Osnabrück şehrindeki Bohmte bölgesinde bir otobüs devrildi.

Kazada en az 44 yaralı olduğu belirtilirken yararlıların 6'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Bohmte bölgesinde B-65 karayolundaki bir kavşakta gerçekleşen kazada yaklaşık 50 kişilik bir otobüs devrildi.

Romen ve Polonyalı kadınların bulunduğu belirtilen otobüsün Bad Essen'den Schwagstorf'a seyahat ettiği belirtilirken aracın fren aksamlarında sorun olduğu tahmin ediliyor. 

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişilere müdahale ederken, olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi./Habertürk


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #Osnabrück #Bohmte
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