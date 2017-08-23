Almanya'nın Osnabrück şehrindeki Bohmte bölgesinde bir otobüs devrildi.

Almanya'nın Osnabrück şehrindeki Bohmte bölgesinde bir otobüs devrildi.



Kazada en az 40 yaralı olduğu belirtilirken yararlıların 6'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Ayrıntılar geliyor..