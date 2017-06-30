Reuters haber ajansı, Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'önemli bir misafir' olduğunu dediğini aktardı. Sözcü, Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20'ye katılımının Alman hükümeti tarafından hoş karşılandığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, yabancı hükümet üyeleri veya devlet yetkililerinin Almanya'da siyasi bir etkinliğe katılmalarının Alman hükümetinin onayına bağlı olduğunu söyledi.



Schaefer, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, yabancı hükümet üyeleri veya devlet yetkililerinin, Almanya'da siyasi bir etkinliğe katılmalarına ilişkin Alman hükümetinin aldığı kararın, bir notayla Almanya'da akredite olan yabancı temsilciliklere gönderildiğini belirtti.



"Yabancı hükümet yetkililerinin, Almanya'da ilgili ülkede seçme hakkı bulunan vatandaşlara yönelik etkinliklerde yer almaları için Alman hükümetinin onayı gerekli." ifadesini kullanan Schaefer, dolayısıyla önceden böyle bir talebin Dışişleri Bakanlığına yapılması gerektiğini ifade etti.



Schaefer, taleple ilgili kararı da Alman hükümetinin vereceğini, ilgili ülkede herhangi bir seçim veya oylama tarihine üç aydan az bir zaman kala bir etkinlikte yer alınmasına prensip olarak izin verilmeyeceğini belirterek bu düzenlemeyle ilgili ülkedeki iç siyasetin Almanya'ya taşınmamasının sağlandığını söyledi. Sözcü, öte yandan düzenlemenin AB üyesi ülkeler için geçerli olmadığını dile getirdi.



"Burada siyasi bir etkinliği kimin yapıp yapmayacağı, bizim vereceğimiz karardır." diyen Schaefer, bu tür etkinliğe izin verilmesinde kamu güvenliğinin de önemli rol oynayacağını aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını konsolosluk veya elçilik topraklarında yapmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya da Schaefer, şu yanıtı verdi:



"Alman egemenliği altındaki topraklar, diplomatik temsilcilik binalarını da kapsıyor. Burada Alman hukuku geçerli. Alman hükümeti belirli bir siyasi etkinlik yapılmaması kararı alırsa, bu yabancı misyon toprakları ve binaları için de geçerli."



Bu arada Almanya Dışişleri Bakanlığının sayfasında yer alan açıklamada, söz konusu talebin, etkinliğin düzenleneceği tarihten 10 gün önce Dışişleri Bakanlığına ulaştırılması gerektiği, onayın dış politika ilişkileri ışığında verilebileceği vurgulandı.



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü Almanya'ya gelmemesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplarken şunları kaydetti:



"Benim bildiğim bu tür işaretler yok. Alman hükümeti adına şunu vurgulamak isterim: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim için önemli bir misafir ve G20 Zirvesi'ne katılmasından memnuniyet duyarız."



