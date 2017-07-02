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Almanya'dan ilginç çıkış

Terör örgütü üyelerine verdiği destekle bilinen Almanya'dan ilginç bir açıklama geldi. Almanya İçişleri Bakanı, G-20 zirvesinde PKK'ya destek eylemlerine müdahale edeceklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik protestolara ise izin vereceklerini açıkladı. Alman Bakan böylece terör örgütü üyelerine adeta yol göstermiş oldu.

Almanya'dan ilginç çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı G-20 zirvesi öncesinde Almanya ile gerginlik sürerken İçişleri Bakanı Thomas de Maziere'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Zirveye zarar vermek isteyen ve buna hazır olan, ağır suçlar işleyebilecek" aşırı gruplardan endişeli olduklarını ifade eden Almanya İçişleri Bakanı, G20 protestolarına yurt içi ve dışından yaklaşık 8 binin üzerinde şiddet yanlısı göstericinin katılmasını beklediklerini söyledi.

Alman bakan terör örgütü PKK'ya destek eylemlerine sert müdahale edileceğini açıkladı. Maiziere, G 20 kapsamında Hamburg'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik protesto eylemlerine ise izin verildiğini duyurdu.

Alman Bakan bu sözleri ile ülkesi ve Avrupa'da yaşayan PKK ve FETÖ üyelerine, Erdoğan karşıtı protesto gösterilerinde biraraya gelin mesajı vermiş oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #pkk #terör örgütü #terörle mücadele #almanya
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