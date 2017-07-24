Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, Almanya'nın mevcut koşullarda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını uzatılmasının mantıklı olup olmadığını AB'deki ortaklarıyla tartışılacağını söyledi.
Sözcü ayrıca Türkiye'ye karşı başka önlemleri de halen gözden geçirmekte olduklarını söyledi.
Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
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