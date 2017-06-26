Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Washington'daki göstericilere müdahale eden korumalarının 7-8 Temmuz'da Hamburg'da gerçekleşecek G-20 zirvesine katılmayacağını varsaydıklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Martin Schäfer, "Washington'da yaşananlara dahil olan kişilerin Türkiye Cumhurbaşkanı'na Hamburg'da eşlik etmeyeceğini varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.



Martin Schäfer, Almanya'da yayımlanan "Die Welt" gazetesinde yer alan, Berlin'in korumaların Türk heyetinden çıkarılması için Ankara'ya talebini ilettiği iddialarına ilişkin de "Bu bilgileri ne doğrulayabilirim ne de reddedebilirim. Almanya hukuku ve yasalarına uyulmalı" yanıtını verdi.