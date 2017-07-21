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Almanya'dan yeni Türkiye açıklaması: Silah projelerini gözden geçireceğiz

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada Almanya hükümetinin Türkiye'den gelen tüm silah projesi başvurularının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Almanya'dan yeni Türkiye açıklaması: Silah projelerini gözden geçireceğiz

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı açıklamada Almanya hükümetinin Türkiye'den gelen tüm silah projesi başvurularının yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

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Etiketler; #almanya #türkiye
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