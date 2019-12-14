Almanya, Fransa ve İtalya'dan Libya için ortak bildiri

Türkiye ile Libya arasında Mavi Vatan Mutabakatı imzalandı.

Hafter güçleri Trablus'a saldırılarını yoğunlaştırdı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Hafter güçlerine direniyor.

Suriye'de olduğu gibi Libya'da da vekâlet savaşları yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan gelişmelerin ardından gerekirse Libya'ya asker gönderilebileceğini söyledi.

Almanya, Fransa ve İtalya ise Libya'daki taraflara müzakere çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İtalya Başbakanı Conte Libya'daki gerilim ve çatışmalar konusunda ortak bir açıklama yayımladı.

Bildiride Libya'daki taraflara Birleşmiş Milletler'in himayesinde kabul edilebilir müzakere sürecine devam etmeleri çağrısı yapıldı. Açıklamada, Libya'da kalıcı barış ve istikrarın ancak siyasi bir çözümle sağlanabileceği vurgulandı.

ulusal.com.tr