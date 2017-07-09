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Almanya, İncirlik üssünden ayrılmaya başladı

Almanya, İncirlik üssünden ayrılmaya başladı. İddia Alman Der Spiegel dergisinden geldi. Alman askerlerinin yeni evi Ürdün'deki askeri üs olacak.

Almanya, İncirlik üssünden ayrılmaya başladı

Alman Der Spiegel  dergisi, Alman ordusunun İncirlik hava üssünden çekilmeye başladığını iddia etti. Habere göre ilk olarak İncirlik'te bulunan Alman ordusuna ait ikmal uçakları Ürdün'deki askeri üsse taşınacak.

Matthias Gebauer imzalı haberde Almanya'nın Amerika'ya IŞİD ile mücadelede istihbarat desteği sağlamak üzere İncirlik'te bulunan uçakları üsten ayrıldı.

Alman ordusunun İncirlik Üssü'nde hâlihazırda yaklaşık 260 askeri bulunuyor. Bu askerler Alman ordusuna bağlı Tornado jetlerinin Suriye'deki gözetim görevlerini ve IŞİD karşıtı koalisyonun uçaklarına yakıt dolumunu idare etmek üzere görev yapıyor.

Almanya'nın terör örgütü üyelerine kol kanat germesi İncirlik krizinin patlak vermesine neden olmuştu. Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti. Türkiye'nin tepkilere rağmen tavrından vazgeçmemesi üzerine Alman hükümeti ve meclisi İncirlik'teki askerlerini Ürdün'e taşıma kararı almıştı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Ürdün #ışid #abd #incirlik üssü #türkiye #almanya
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