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Almanya'nın İsrail'e 3 denizaltı satışını onayladığı iddiası

Federal Güvenlik Konseyinin, İsrail'e 3 denizaltı satış anlaşmasını onayladığı ve Alman hükümetinin denizaltıların maliyetinin üçte birini üstleneceği ileri sürüldü

Almanya'nın İsrail'e 3 denizaltı satışını onayladığı iddiası

Almanya'nın İsrail'e 3 denizaltı satışına daha yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Spiegel dergisinde yer alan haberde, gizli kararlar alan Federal Güvenlik Konseyinin (Bundessicherheitsrat), Thyssen-Krupp şirketinin, Kiel kentinde inşa etmek istediği ve nükleer başlıklı füze taşıyabilen "Dolphin" tipi 3 denizaltının satış anlaşmasına onay verdiği belirtildi.

Haberde, Alman hükümetinin daha önceki satışlarda yaptığı gibi bu satışı da sübvanse edeceği sinyalini verdiği ve böylelikle toplam 1,5 milyar avro maliyetin üçte birini üstlenebileceği ifade edildi.

Bu anlaşmanın gölgesinde İsrail'de yolsuzluk iddialarının bulunduğuna işaret edilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatının aynı zamanda İsrail'de Thyssen Krupp'un hukuk danışmanlığını yaptığı belirtildi. Haberde, bunun, Netanyahu'nun İsrail ordusuna rağmen bu anlaşmayı gerçekleştirmek istemesini açıklayabileceği yorumu yapıldı.

Haberde, anlaşmada, söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda Almanya'ya sözleşmeyi iptal edebilme imkanı verildiği aktarıldı.
Bu anlaşmanın dışında İsrail'in "Dolphin" tipi 5 denizaltıya sahip olduğu, altıncısının yapımına ise devam edildiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #israil #denizaltı #almanya
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