Almanya'nın planı ortada kaldı

Almanya Savunma Bakanı, Almanya Başbakanı Merkel'in de destek verdiği Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güç konuşlandırma planını NATO'ya sundu.

Alman Savunma Bakanı Karrenbauer beklediği desteği bulamadı. Uluslararası güç teklifi ortada kaldı.

Alman Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer'ın Suriye'nin kuzeyinde uluslararası bir kontrol mekanizmasına bağlı bir "güvenli bölge" oluşturulmasını önermişti.

Karrenbauer, Soçi Mutabatı'nın bölgeye barış getirmediğini iddia etmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise kendilerine NATO'nun Suriye'de bir misyon üstlenmesi için talep gelmediğini açıkladı.

Stoltenberg, NATO'nun Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen siyasi süreci güçlü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin önceki Uluslararası Barış Gücü hakkında açıklama yapmış ve bu plana karşı çıkmıştı. Verşinin, "Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz" demişti.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li ve Alman mevkidaşlarıyla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Akar'ın Esper ile Barış Pınarı Harekâtı başta olmak üzere güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı, Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile de toplantı yaptı. Toplantı kapsamında harekât ve misyonlar konulu oturuma katıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Rergey Lavrov da NATO'da tartışılan uluslararası güç fikrine karşı çıktı.

Lavrov NATO'nun gözetiminin hiçbir zaman iyi bir şeye yol açmayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler gözetiminde Güvenli Bölge kurulması hakkında "ortada bir başarı varken bunu mahvetmeye çalışmayın, Rusya ve Türkiye arasında bir mutabakat var" şeklinde konuştu.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele almak üzere hafta sonunda Ankara'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Alman Dışişleri Bakanı, başından beri Barış Pınarı Harekâtı'na karşı çıkmış ve açıklamalarında Türkiye'yi hedef almıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı'nın ziyareti ve Türkiye hakkındaki yorumlarına sosyal medyadan cevap verdi.

ulusal.com.tr