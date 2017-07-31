Almanya’da dizel skandalının sonu gelmiyor. Eylül 2015’te otomobil devi Volkswagen’in (VW) dizel otomobillerin emisyon değerini özel bir programla düşük gösterdiği ortaya çıkmıştı. Zaman içerisinde Volkswagen grubu içerisindeki çok sayıda ünlü markanın yanı sıra BMW, Mercedes gibi diğer Alman otomobil devlerinin de benzer yöntemlere başvurdukları tespit edilmişti. Volkswagen (VW), Audi, Porsche, BMW ve Daimler‘in (Mercedes Benz) yıllarca gizli çalışma gruplarında bir araya gelerek, teknoloji, maliyetler, tedarikçiler ve hatta dizel araçların emisyon değerleri konusunda birlikte hareket ettikleri ve kartel oluşturdukları da gündeme gelmişti.

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Son olarak Alman Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) tarafından geçen hafta içerisinde lüks spor otomobil üreticisi Porsche’nin Cayenne ve Macan modellerinde usulsüzlükler tespit edildiği bildirilmişti.



Bild gazetesi, KBA’nın Porsche’nin emisyon usulsüzlüklerden çok önceden haberi olduğunu yazdı. Gazetenin KBA ile Porsche arasındaki yazışmalara dayandırdığı habere göre, KBA Porsche’nin emisyon değerleriyle oynadığını en az bir buçuk yıl önce tespit etti. Porsche’ye gönderilen yazıda, bunun “kurallara aykırı” olduğu belirtildi. Porsche müdahale edince KBA formülasyonu “kurallara aykırılık olarak görülebilir” şeklinde değiştirdi.



Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt geçen hafta içerisinde lüks otomobil markası Porsche’nin Cayenne 3 litrelik dizel modellerinde emisyon değerlerini düşük gösteren yasa dışı yazılım kullanıldığının tespit edildiğini açıklamıştı. Dobrindt, 22 bin aracın geri çağrılacağını duyurmuş ve 3 litrelik TDİ motora sahip Cayenne’lerin trafik tescilinin durdurulduğunu söylemişti.



DİZEL ZİRVESİ YAPILACAK



Alman otomobil üreticileri ile hükümet yetkililerinin bu çarşamba günü dizel zirvesinde bir araya gelmesi ve soruna çözüm araması bekleniyor.