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Almanya'dan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama

Reuters haber ajansı, Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'önemli bir misafir' olduğunu dediğini aktardı. Sözcü, Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20'ye katılımının Alman hükümeti tarafından hoş karşılandığını açıkladı.

Almanya'dan Erdoğan ile ilgili yeni açıklama

Reuters haber ajansı, Alman hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'önemli bir misafir' olduğunu dediğini aktardı. Sözcü, Erdoğan'ın 7-8 Temmuz'da Hamburg'da düzenlenecek G-20'ye katılımının Alman hükümeti tarafından hoş karşılandığını açıkladı.

 

Etiketler; #erdoğan #Reuters #almanya
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