Türkiye ile Almanya arasında kriz devam ederken Berlin'den yeni bir açıklama geldi. Alman Ekonomi Bakanlığı sözcüsü, "AB ortaklarımız ile Türkiye'nin Gümrük Birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartışıyoruz" dedi.

Almanya'dan "Gümrük Birliği" çıkışı geldi. Berlin yönetimi, anlaşmayı Avrupa Birliğin'deki ortaklarıyla tartışacak.



Büyükada'da Alman vatandaşı Peter Steudtner'ın gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasıyla başlayan yeni kriz tırmanıyor. Son açıklama, Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapıldı.



Bakanlık sözcüsü Katharina Dubel, Almanya'nın mevcut koşullarda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını uzatılmasının mantıklı olup olmadığını AB'deki ortaklarıyla tartışılacağını söyledi.



Sözcü ayrıca Türkiye'ye karşı başka önlemleri de halen gözden geçirmekte olduklarını belirtti.



Almanya İçişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin "teröre destek" verdiği şüphesiyle hazırladığı Alman şirketleri listesini resmen geri çektiğini duyurdu.



Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'yi telefonla aradı. 40 dakikalık görüşmede Soylu, hiçbir Alman şirketiyle ilgili soruşturmanın olmadığını ifade etti.





ulusal.com.tr