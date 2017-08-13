Amerika'nın Virginia eyaletinde ırkçılar sokağa inince ortalık karıştı. Irkçı grubun silahlarıyla eylem yapması ve karşıt grupların da alana inmesiyle olaylar büyüdü. Bir kişi yaşamını yitirdi. Charlottesville şehrinde olağanüstü hal ilan edildi.

Amerika'da kölelik 19 Haziran 1862'de kaldırıldı. Buna rağmen ülkedeki ırkçılık rüzgarı ülkede hâlâ kuvvetli. Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçı bir gurubun silahlarıyla eylem yapması ortalığı karıştırdı. Bir kişinin öldüğü olaylarla olağanüstü hal ilan edildi.



Olayların kökü, Amerikan iç savaşına dayanıyor. Konfederasyon ordusu, Amerikan iç savaşı döneminde köleliğin devam etmesini ve beyazların üstünlüğünü savunuyordu. Konfederasyon ordusunun komutanına ait bir heykelin kaldırılması planı üzerine, ırkçı gruplar, Charlottesville kentinde harekete geçti.



Karşıt grupların da meydana inmesiyle olaylar büyüdü. Irkçılık karşıtı grupların arasına bir kişi aracıyla daldı. O esnada bir kişi yaşamını yitirdi. 30'dan fazla kişi yaralandı. Yetkililer, gerginliğin artması ve çatışmaların başlamasının ardından Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edildiğini duyurdu.



Öte yandan olayları havadan takip eden bir polis helikopteri düştü. Olayda 2 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.



Konuyla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Yaşanan bu çok yönlü şiddet, nefret olaylarını en sert dille kınıyoruz, çok kötü" dedi.







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