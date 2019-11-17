banner1199

banner1197

Amerika'dan stratejik düşmanlık itirafı

Amerikalı general Türkiye ile aynı stratejik amacı taşımıyoruz dedi. 2000’li yıllarda Avrupa Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan General Chuck Wald, Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e konuştu. General Chuck Wald "Türkiye, son beş yıldır bizim açımızdan bir dert" ifadesini kullandı.

DÜNYA 17.11.2019, 19:14
Amerika'dan stratejik düşmanlık itirafı

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e konuşan emekli general Wald,Türkiye'yi hedef tahtasına koydu, "aynı stratejik hedefi paylaşmıyoruz" dedi. 

Wald, Erdoğan yönetimindeki  Türkiye'nin  kendileri açısından bir dert olduğunu ileri sürdü. 


Emekli general, Türkiye’nin Suriye’nin kuzyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na da gönderme yaptı.

Amerikalı general İncirlik'teki askeri varlığın gelecekte yeni adeslere taşınması gerektiğini savundu. 

İncirlik’teki nükleer imkânlarla ilgili ABD ile aynı stratejik amacı paylaşmadığını ifade eden general Wald silahların İtalya'ya taşınması gerektiğini belirtti. 

ABD’nin 39’uncu Kanat Komutanlığı’na ev sahipliği yapan İncirlik'in yerinin değiştirilmesi gerektiğini de söyleyen Wald, alternatif olarak Kıbrıs ve Yunanistan'ı işaret etti.

ulusal.com.tr

#amerika #bloomberg
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P