Amerika'dan stratejik düşmanlık itirafı

Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e konuşan emekli general Wald,Türkiye'yi hedef tahtasına koydu, "aynı stratejik hedefi paylaşmıyoruz" dedi.

Wald, Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin kendileri açısından bir dert olduğunu ileri sürdü.



Emekli general, Türkiye’nin Suriye’nin kuzyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na da gönderme yaptı.

Amerikalı general İncirlik'teki askeri varlığın gelecekte yeni adeslere taşınması gerektiğini savundu.

İncirlik’teki nükleer imkânlarla ilgili ABD ile aynı stratejik amacı paylaşmadığını ifade eden general Wald silahların İtalya'ya taşınması gerektiğini belirtti.

ABD’nin 39’uncu Kanat Komutanlığı’na ev sahipliği yapan İncirlik'in yerinin değiştirilmesi gerektiğini de söyleyen Wald, alternatif olarak Kıbrıs ve Yunanistan'ı işaret etti.

ulusal.com.tr