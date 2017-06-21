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Amerika geri adım atmaya başladı

ABD, Katar krizinde geri adım attı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Katar'a ambargo uygulayan körfez ülkelerinin endişelerinin net olmadığını savundu. Nauert amacın gerçekten terör olup olmadığını sorguladı. Katar bu ifadelerden memnun olduğunu açıkladı.

Amerika geri adım atmaya başladı
Körfez krizinde başrol oynayan Amerika, Katar'la imzaladığı 12 milyar dolarlık savaş uçağı anlaşmasının ardından geri adım atmaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişeleri konusunda detay verememelerini eleştirdi  ABD'li sözcü "Amaç gerçekten terörizm mi?" diye sordu.

Katar'a 5 Haziran'dan beri ambargo uygulanıyor. Ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ambargonun gerekçesini kamuoyu ile paylaşmadı.

Bu durum için "şaşırtıcı" ifadelerini kullanan ABD'li sözcü "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hareketleri konusundaki şüpheler artıyor" dedi.

Sözcü Nauert'in dikkat çeken sözlerine Katar'dan yanıt geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Amerika Başkanı Donald Trump geçen hafta Katar'ın terörü en üst seviyede desteklediğini savunmuştu.


ulusal.com.tr
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