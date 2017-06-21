Amerika Katar'dan sonra rotasını tekrar Kore'ye çevirdi. İki süpersonik bombardıman uçağını Kore yarımadası üzerinde uçuran Amerika, güç gösterisi yaptı. Bu arada Başkan Trump'ın yeni hedefinin bir süre önce Şanghay İşbirliği Örgütüne katılan Pakistan olduğu iddia edildi.

Katar krizi ile körfez ülkeleri arasında gerilime neden olan Amerika, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni tekrar hedefine aldı.



Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki süpersonik bombardıman uçağı, Güney Kore ile ortak savaş tatbikatı kapsamında Kore yarımadası üzerinde uçtu.



Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada bombardıman uçaklarının ses hızını aşabilen B-1B tipi uçaklar olduğu, uçuşunun olağan tatbikat kapsamında yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, uçuşların Pasifik'de kışkırtıcı ve istikrar bozucu eylemlere karşı Güney Kore, Japonya ve ABD arasındaki dayanışmayı göstermeyi amaçladığı da vurgulandı.



Kore'nin yaklaşık 15 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bıraktığı 22 yaşındaki Amerikalı öğrencinin ülkesinde hayatını kaybetmesinin ardından gelen tatbikat, Amerika'nın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karşı güç gösterisi olarak yorumlandı.



Öte yandan, Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefinin bir süre önce Şanghay İşbirliği Örgütüne katılan Pakistan olduğunu öne sürdü.



İddialara göre Afganistan politikasını yeniden değerlendiren Trump yönetimi, Pakistan'a yönelik yaklaşımını sertleştirecek. Gerekçe ise Pakistan merkezli militanların Afganistan'da gerçekleştirdikleri saldırılar.



Beyaz Saray'ın Pakistan'a yapılan yardımları kısıtlama ve ABD'nin NATO üyesi olmayan önemli müttefik olarak gördüğü ülkeyle diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme gibi bir takım önlemler üzerinde tartıştığı belirtildi.



Ancak Beyaz Saray'ın Pakistan'la ilişkileri kırmak istemediği ve daha geniş bir işbirliği için İslamabad yönetimine olan yaklaşımını değiştireceği bildirildi.





ulusal.com.tr