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Amerika Senatosu, sözde soykırım tasarının karar oylamasını yapamadı

Amerika Senatosu, sözde soykırım tasarının karar oylamasını yapamadı. Tasarıyı karara bağlayacak oylama Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer tarafından engellendi. Cramer, böyle bir adım için uygun bir zaman olmadığını söyledi.

DÜNYA 07.12.2019, 00:54
Amerika Senatosu, sözde soykırım tasarının karar oylamasını yapamadı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda sözde soykırım yalanı ile ilgili oylama üçüncü kez engellendi. 

Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, zamanlamanın uygun olmadığını belirterek Türkiye karşıtı tasarının oylanmasına izin vermedi. 

Senatoda konuşan Cramer, tasarının iki ülkenin diplomatik ilişkilerine baltalayacağını söyledi. Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından hazırlanan tasarıya karşı olduğunu açıkladı. 

Sözde soykırım yalanını resmen tanınmasını öngören tasarı daha önce de Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından engellenmişti. 

Amerika Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de kabul edilen tasarı bir böylece üçüncü kez engellenmiş oldu.

ulusal.com.tr

#abd
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