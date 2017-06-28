Amerika, Esad yönetiminin kimyasal silah kullanılacağı iddiasını ortaya atarak Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor. Saldırı planlarında Fransa da Amerika ile birlikte hareket ediyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Rusya'nın Lazkiye'deki üssüne yaptığı ziyaret ile Amerika'ya mesaj veriyor.

Amerika kimyasal silah bahanesiyle Suriye'yi vurmaya hazırlanırken, kimyasal silah iddialarına tepkiler de devam ediyor.



Beyaz Saray'dan yapılan tehdit dolu açıklamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Amerika Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. İki lider Suriye'de kimyasal silah kullanılması halinde ortak saldırı düzenlemek konusunda anlaştı.



Amerika'nın kimyasal silah iddialarına Suriye Enformasyon Bakanı Ramiz Tercüman'dan tepki geldi. Tercüman, bu iddiaların Suriye'ye Nisan ayındaki gibi bir saldırı yapma amacını taşıyan bir şov olduğunu söyledi.



Tercüman, "Trump yönetimi bölgedeki Amerika-İsrail projesini kurtarmak için kimyasal saldırı bahanesini kullanıyor" dedi.



Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas ise konu ile ilgili bir soru üzerine Avrupa Birliği'nin bu iddialar ile ilgili yorum yapmaya hazır olmadığını belirtti.



Dün de Kremlin'den bu iddialara sert yanıt gelmiş, Sözcü Dimitriy Peskov, "Suriye'nin meşru hükümetine yönelik saldırılar kabul edilemez" demişti.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise Amerika'nın iddialarına karşı Rusya ile yakınlaşma tablosu çizdi. Esad, Hmeymim hava üssünde Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile bir araya geldi.



Lazkiye'de bulunan Hmeymim üssünü ilk kez ziyaret eden Esad, burada Rus SU-35 uçağını ve diğer modern silahları da inceledi.



Önceki gün de Beşar Esad'ın yaralı bir askerin evine yaptığı bayram ziyareti sosyal medyada paylaşılmıştı.





ulusal.com.tr