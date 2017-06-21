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Amerika, Türki El Binali'yi öldürdüğünü teyit etti

Amerika, IŞİD liderlerinden Türki El Binali'yi öldürdüğünü teyit etti. Terör örgütünün baş vaizi olarak bilinen El Binali'nin Deyri Zor'a yapılan hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Amerika, Türki El Binali'yi öldürdüğünü teyit etti
Amerika, IŞİD'in baş vaizi olarak bilinen Türki El Binali'nin, koalisyon uçaklarının Deyri Zor kentine yaptığı hava saldırısında öldürüldüğünü teyit etti. 

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan açıklamada, El Binali’nin 31 Mayıs’taki hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre El Binali, örgüte yabancı terörist kazandırma ve dünya genelindeki saldırıları azmettirmede kilit rol oynuyordu. 2014'den beri IŞİD'in baş vaizi olan El Binali, katliamlar ve vahşeti teşvik etmek için propaganda yapıyordu. 

El Binali'nin, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin en güvendiği isimlerden biri olduğu biliniyordu.


ulusal.com.tr
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