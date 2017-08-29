Amerika'yı kasıp kavuran Harvey kasırgasının etkileri sürüyor. Houston'da kasırga nedeniyle sağanak yağış ve sel meydana geldi. Şiddetini gittikçe arttıran kasırgada 5 kişi hayatını kaybetti. Çarşamba ve perşembe günlerinde kasırganın zirve noktasına ulaşması bekleniyor.

Amerika'da hayatı durdurma noktasına getiren Harvey kasırgası, Teksas eyaletinin Houston şehrinde büyük yıkıma neden oldu.



Kasırganın etkisiyle meydana gelen sağanak yağış ve sel nedeniyle, yolların kapandı, bina ve otomobillerin su altında kaldı.



Şehirde Amerikan ordusunun desteğiyle 6,5 milyon kişi bölgeden tahliye ediliyor. Ancak kapanan yollar nedeniyle tahliye çalışmaları güçlükle yapılıyor.



5 bin kişiye kalacak yer temin edilirken, 30 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre ise 45 bin kişinin hala acil yardıma ihtiyacı var.



Houston, 1960 yılından beri meydana gelen sellerde yaşanan ölümlerle ve kayıplarla biliniyor.



Yıkıcı kasırgada şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının artmaması için şehirde kurtarma çalışmalarına ağırlık verildi.



Şiddetini arttıran kasırganın, çarşamba ve perşembe günlerinde zirve noktasına ulaşması bekleniyor. Kasırga, Meksika Körfezi üzerinde ağır bir şekilde ilerliyor.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump salı günü Teksas'ı ziyaret edecek.



Uzmanlara göre yaşanan tropikal fırtına ve seller, küresel ısınmanın bir sonucu...





ulusal.com.tr