Terör örgütü PKK'ya bağlı YPG'li teröristleri Suriye'de himaye eden Amerikan askerlerine, saldırı düzenlendi. Fırat'ın batısındaki Menbiç kentinde son bir haftada meydana gelen saldırılarda Amerika tarafından kayıp olmadı. Konuyla ilgili Bağdat'ta açıklama yapan Albay Ryan Dillon, "Kimin saldırdığını bilmiyoruz" dedi

CNN International'a konuşan Amerikalı yetkili, Suriye'nin Menbiç kentinde Amerikan askerlerinin saldırıya uğradığını açıkladı. Yetkili, son bir hafta içerisinde bir çok kez bu saldırıların tekrarlandığını, Amerikan askerlerinden herhangi bir kayıp olmadığını duyurdu.



Amerikan ordusundan Albay Ryan Dillon, koalisyon güçlerinin hafif silahlarla yapılan saldırılara yanıt vermediğini söyledi. Albay Dillon; "Kendimizi savunma hakkını saklı tutuyoruz" diye ekledi.



Bağdat'tan telekonferans yöntemiyle konuşan Albay Dillon, saldırıların arkasındaki grupları belirleyemediklerini belirtti, "Saldırıyı yapanlar büyük olasılıkla Amerikan askerini hedef aldıklarını biliyorlar" diye konuştu.



"SALDIRANLARI BİLMİYORUZ: Saldırının arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz ama oradaki varlığımız konusunda oldukça açığız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu devriyeler açıktan yapılıyor. Kuvvetlerimiz açık bir şekilde işaretlidir. Bir süredir oradayız."



CNN International'a bilgi veren Savunma Bakanlığı yetkilisi ise Amerikan askerlerine yönelik eylemlerin, Fırat Kalkanı bölgesine komşu olan Menbiç kentinde gerçekleştiğini açıkladı.



Menbiç, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'ya bağlı YPG güçlerinin kontrolünde. Amerika, teröristlerin Menbiç'ten çıkartılması için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmamıştı.



PYD/YPG güçleri Menbiç kentindeki faaliyetlerini, "Menbiç Askeri Konseyi" çatısı altında yürütüyor. Amerika Birleşik Devletleri bu askeri oluşuma doğrudan askeri destek veriyor.



Türk ordusu, El Bab'ı terör örgütü IŞİD'den kurtardıktan sonra, çatışmalar Menbiç kentinin sınırlarına kaymıştı. Amerika ise mart ayında kente asker göndererek Türkiye'nin operasyonuna karşı YPG'yi korumaya almıştı.



Menbiç'e komşu alanlarda büyük oranda Fırat Kalkanı güçleri bulunuyor. Kent güney kesiminden de Suriye ordusu ile komşu. Türkiye destekli grupların Amerikan askerlerini hedef alma olasılığı ise Ankara ile Washington arasında yeni bir diplomatik krizin fitilini ateşleyebilir.



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