Amerikan gazetesinden psikolojik harekat

ABD'li New York Times Gazetesi iki gündür sızıntı belgelerle Çin ve İran devletine psikolojik harekât düzenledi.

New York Times, Sincan Uygur Özerk Belgesi hakkında Çin Devleti'ne ait raporları sızdırıp, rapordaki söylemleri bağlamından koparıp yayına hazırladı. Gazete şimdi de sızdırılmış belgelerle İran yönetimini zor durumda bırakmaya çalışıyor.

700 sayfalık gerçek olduğu iddia edilen raporda İran'ın Irak hükümetindeki gücünü korumak için Iraklı yetkilileri ajan olarak işe aldığı yazıyor.

Yine aynı raporda Irak Başbakanı Adil AbdülMehdi ile İran arasında özel bir ilişki olduğu iddia ediliyor.

Irak'taki halk hareketini İran'a karşı kışkırtmaya çalışan ABD yönetimi haftasonu İran'da başlayan protestoları da desteklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı ABD'ye cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ABD'nin açıklamasıyla ilgili "Yüce İran halkı bu tür açıklamaların, herhangi bir samimi duygu içermeyen ikiyüzlü açıklamalar olduğunu çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Musevi ABD'nin İran hakkındaki açıklamalarını 'ülkenin iç işlerine müdahale' olarak niteledi.

Musevi, "ABD'nin ekonomik terörizminin baskısı altında bulunan halkla dayanışma içinde olduğunu ifade etmesi ilginç" dedi.

İran'da petrol zammına karşı protestolar devam ederken İran devleti de önlemlerini artırıyor.

Kentlerin muhtelif noktalarında banka, benzin istasyonları, belediye otobüsleri, alışveriş merkezleri ve kamu binaları hedef alınıyor. 16 Kasım gecesi şiddet içeren eylemler yapıldı.

Fars Haber ajansı 1000 civarında kişinin tutuklandığını açıkladı.

16 Kasım 2019 saat 21.00 itibarı ile İran'da internet erişimi kapatıldı. Milli Güvenlik yüksek şurası internetin 24 saatliğine kapatıldığını açıkladı. Ancak 24 saatin geçmesinin ardından internete erişim sınırlı olarak devam ediyor.

Öte yandan, İranlı Tasnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada eylemlerin sona erdirilmesi istendi. Aksi takdirde göstericilerin "devrimci yöntemlerin kullanılacağı sert bir müdahaleyle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

ulusal.com.tr