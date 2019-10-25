Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, TürkAkım doğal gaz projesinin inşasından sorumlu South Stream Transport B.V. şirketinin hisselerinin dondurulduğunu açıkladı.

Vitrenko, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Amsterdam Bölge Mahkemesinin TürkAkım projesinin inşasından ve yönetiminden sorumlu South Stream Transport B.V.’ye ait tüm hisselerin dondurulduğunu belirtti.

Hisselerin, Gazprom'a yönelik soruşturma neticesinde dondurulduğunu kaydeden Vitrenko, "Gazprom'un Hollanda'daki hisselerini hileli bir şekilde icradan bir gün önce Transgaz Krasnodar LLC şirketine transfer etmesi nedeniyle South Stream Transport B.V.'ye ait hisselerinin yüzde 100'ü donduruldu." ifadesini kullandı.

"TürkAkım'ın inşaat süreci etkilenmeyecek"

Rus enerji şirketi Gazprom'un alt kuruluşu South Stream Transport B.V.'den yapılan açıklamada, hisselerinin dondurulduğu teyit edilirken, "Bu durum TürkAkım'ın inşaat sürecini etkilemeyecek. Şu anda, 2019'un sonunda gerçekleştirilmesi planlanan TürkAkım doğal gaz boru hattı aracılığıyla ilk gaz sevkiyatına hazırlanıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü bir süre önce Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Karar sonrasında Gazprom’un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerinde varlıklarına el konulmuştu.