Angela Merkel'den Macron'a tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" dedi. Macron'un sözlerine Merkel tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macron sözlerini "yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelendirdi.

Fransız Cumhurbaşkanı, İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta Barış Pınarı Harekâtı ile NATO'nun beyin ölümünün başladığını söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Alman Başbakan açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel, "Transatlantik ortaklık bizim için vazgeçilmez" dedi.

Alman Başbakan, Macron'un çok sert ifadeler kullandığına dikkat çekti. Merkel, her zaman Avrupa'nın kendi güvenliği için daha çok sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunduğunu söyledi. Ancak müttefikler arasında görüş ayrılıkları olsa da NATO'nun kilit önem taşıdığını sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr

