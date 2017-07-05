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Angela Merkel'in elleri şoke etti!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin ile ikili anlaşmalara imza attığı törende muhabirlerin dikkatini bir ayrıntı çekti. Almanya Başbakanı Merkel'in tırnaklarının yarım görüntüsü akıllara 'acaba tırnaklarınımı yiyor?' sorusunu getirdi.

Angela Merkel'in elleri şoke etti!

G-20 Liderler Zirvesi öncesi Çin devlet Başkanı Şi Jinping'i ağırlayan Almanya bir dizi anlaşmaya imza attı. Karşılıklı anlaşmaların Berlin'de düzenlenen törenle imzalandığı anlarda ve sonrasında yapılan gezilerde haber ajansları da oradaydı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı'nın birarada olduğu anlarda AP haber ajansı muhabiri Merkel'in ellerine dikkat çekti. Angela Merkel'in tırnaklarının oldukça bakımsız ve adeta koparılmış gibi görüntüsü 'Merkel tırnaklarını mı yiyor?' sorusunu gündeme getirdi.

Başbakan Angela Merkel'in parmaklarının bir kısmında ufak yaralar olduğu da görüldü. /Milliyet

Etiketler; #angela merkel #almanya
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