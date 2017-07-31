Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Başkanı Trump'ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi McGruk'ün Türkiye'yi El Kaide'ye yardım etmekle suçlamasına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu açıklamasında McGruk'ün açıklamalarını "provokatif ifadeler" olarak tanımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika'ya El Kaide tepkisi geldi. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu yaptı.



Müftüoğlu, "ABD’nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün, İdlib'teki terör örgütlerinin mevcudiyetiyle ülkemizi ilişkilendiren değerlendirmelerine yönelik tepkimiz, üst düzey bir girişimle bizzat adı geçenin dikkatine getirilmiş ve provokatif olarak nitelenebilecek ifadeleri protesto edilmiştir" dedi.



Bakanlık Sözcüsü, Amerikanın YPG politikasını da eleştirdi. Müftüoğlu, "Suriye'de terör örgüt PYD/YPG'nin hangi amaçla olursa olsun desteklenmemesi gerektiği" yönündeki beklentinin tekrarlandığını söyledi.



Ayrıca, Türkiye'nin bu tepkisinin bir kez daha Washington Büyükelçiliği tarafından da Amerika Birleşik Devletleri makamlarına iletileceği belirtildi.



Öte yandan McGurk'ü arayan Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal'ın "Amacınız provokasyon yaratmak değilse, beyanlarınızı bir an önce düzeltmenizi bekliyoruz" dediği öğrenildi.



McGurk, "El Kaide Türkiye'nin yanı başında. Militanlar paraşütle inmiyor. Ortaklarımız militanlar bölgeye girerken yüzünü başka tarafa çeviriyor" demişti.



ulusal.com.tr