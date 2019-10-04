Günümüzde dünya genelinde yaşanan iklim ve çevre felaketinin boyutları giderek büyüyor. Son olarak Antartika'dan Kilis büyüklüğünde dev bir buzul koptu. Atlas Okyanusu'ndaki ıssız bir adada ise 8 bin plastik parçası biriktiği ortaya çıktı.

Son yıllarda yaşanan çevre felaketi ve iklim değişikliklerinin boyutu ürkütüyor. Antarktika'da bulunan Amery buzul sahanlığında son 50 yılın en büyük buzul kopuşu yaşandı. Kilis büyüklüğünde olan buzul, 315 milyar ton ağırlığında.



Malta'nın beş katı büyüklüğünde olan D28 adındaki buzdağı, Bin 582 kilometrekarelik bir alanı kaplıyordu.



Öte yandan okyanuslarda biriken plastik atıklar da giderek artıyor. Atlas Okyanusu'nda insanoğlunun ayak basmadığı ıssız bir adada biriken plastik atıkların miktarı ürkütücü boyutlara ulaştı. Uzmanlar adadaki plastik atık sayısının 8 Bin'i geçtiğini söylüyor.



Cape Town Üniversitesi FitzPatrick Afrika Ornitolojisi Enstitüsü'nün araştırmalarına göre adadaki plastiklerin yüzde 84'ünün Asya'dan geldiği ve çoğunun Çin üretimi olduğu tespit edildi.



Uzmanlar, yeni plastik atıklara dayanarak, gemilerden bırakılan plastiklerin adaya ulaşıp biriktiğini düşünüyor. Araştırmalara göre her yıl ortalama 12,7 milyon ton plastiğin karadan denizlere ulaştığı tahmin ediliyor.





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