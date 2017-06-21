Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde çarpıcı bir talebe imza attı. Komisyon, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınmasını istedi.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınmasını talep etti. Talebin nedeni ise yapılan anayasa değişikliklerinin Kopenhag kriterleri ile bağdaşmaması olarak gösterildi.



Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilen rapora göre Türkiye'de Nisan ayında düzenlenen referandum sonrası hayata geçirilmesi öngörülen anayasa değişiklikleri Kopenhag kriterleriyle bağdaşmıyor. Raporun, Temmuz ayında Strasbourg'da Parlamento Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.



Raporun hazırlanmasından sorumlu olan AP Türkiye Raportörü Kati Piri, olağanüstü hal koşullarının Türk toplumu üzerinde "orantısız biçimde olumsuz" etki yarattığını savundu.



Piri, AB Konseyi ve Komisyon arasındaki fikir ayrılıklarına da değindi. Tüm grupların AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği ile ilgili farklı pozisyonlara sahip olduğunu söyledi.



Avrupa Parlamentosu'nun bu kararının, AB Komisyonu Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın Türkiye'ya yapacağı ziyaretinden hemen önce gelmesi dikkat çekti.



ulusal.com.tr