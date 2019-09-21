ABD Hazine Bakanlığı Suudiler Arabistan'daki Aramco tesislerine yapılan saldırılan sonrası yeni yaptırım paketini duyurdu. İran Merkez Bankası yaptırım listesine alındı. Ayrıca ABD Suudi Arabistan'a askeri kuvvet gönderme kararını açıkladı. İran ise ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. New York'ta bulunun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD'nin uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini söyledi

Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine saldırının ardından Donald Trump İran'a yeni yaptırımların sinyalini vermişti.



ABD, İran'a karşı yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı.



Açıklama ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapıldı.



Yaptırımların terörle mücadele yetkisi dâhilinde uygulandığı belirtildi. Yeni yaptırım kararlarının İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketi kapsadığı ifade edildi.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu yaptırımlarla birlikte İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump da yaptırımlar hakkında konuştu.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşme sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında yaptırımlara değindi.



ABD Başkanı, İran'a getirilen yaptırımların, daha öncekilerin çok daha ötesinde olduğunu ifade etti.



Trump, "İran'a girmek dünyadaki en kolay iş. Hemen şu anda İran'a girmeyerek büyük bir itidal gösterdiğimi düşünüyorum" dedi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise yaptırımlar hakkında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Görüşmeleri için gittiği NewYork'ta konuştu.



İranlı Bakan, "Merkez Bankası'na yaptırım ABD'nin çaresizliğinin bir göstergesidir" dedi.



Zarif, "Merkez Bankası önceden de yaptırım kapsamına alınmıştı. Yeniden yaptırım uygulayarak gıda ve ilaçların İran halkına ulaşmasını engellemek istiyorlar. Bu adım tüm uluslararası sözleşmelerin ihlalidir" değerlendirmesinde bulundu.



Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ise sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Saldırılardan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.



Cubeyr, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve İran'a karşı "kararlı bir duruş" sergilemeye çağırdı.



Aramco tesislerine saldırıyı kimin yaptığı üzerine uluslararası tartışma devam ederken Beyaz Saray'da Aramco konusunda ulusal güvenlik toplantısı düzenlendi.



Toplantı sonrası Savunma Bakanı Mark Esper açıklama yaptı.



Saldırının bölgede "gerginliği dramatik bir şekilde artırdığına" dikkati çeken Esper, "Tüm belirtiler saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu gösteriyor" dedi.



Esper, Trump'ın ABD kuvvetlerinin bölgeye sevk edilmesine onay verdiğini söyledi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine ekipman tedarikini hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.



Öte yandan Husiler Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıkladı. Suudi Arabistan'dan da aynı karşılığın beklendiği ifade edildi.



ulusal.com.tr

