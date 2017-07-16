Arap basını öldürülen IŞİD lideri El Bağdadi'nin yerine örgütün Libya'daki üst düzey ismi Celaleddin el Tunisi'nin geçeceğini öne sürdü. Gerçek adı Muhammed Bin Salem el Ayuni olan terörist, 1990'larda Fransa'ya iltica edip bu ülkenin vatandaşı olmuştu.

Önce Suriye basını, ardından Rusya, sonrasında ise İran öldüğünü açıkladı. Ancak ABD her seferinde "doğrulatamadık" dedi. Son olarak da terör örgütü IŞİD, sözde halifeleri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü açıkladı. ABD'den ise yine doğrulatamadık açıklaması geldi.



"Terör örgütü IŞİD'in lideri El Bağdadi öldü mü ölmedi mi?" tartışmaları sürerken Arap basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.



Al Arabiya, El Bağdadi'nin yerine örgütün Libya'daki üst düzey ismi Celaleddin el Tunisi'nin geçeceğini öne sürdü.



Gerçek adı Muhammed Bin Salem el Ayuni olan 1982 doğumlu el Tunisi, aslen Tunuslu. 1990'larda Fransa'ya iltica edip Fransız vatandaşı oldu. 2011'de ise Arap Baharı'nın başlamasıyla önce Tunus'a gitti ardından da Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldı.



Arap basının "el Bağdadi'nin yerine el Tunisi geçecek" iddiası henüz başka kaynaklarca doğrulanmadı.





ulusal.com.tr