WhatsApp'a bakın ne geliyor
WhatsApp'a bakın ne geliyor
FETÖ/PDY operasyonu: Tutuklandılar
FETÖ/PDY operasyonu: Tutuklandılar
'Bazı duyumlar geliyor, rica ediyorum...'
'Bazı duyumlar geliyor, rica ediyorum...'
Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı
Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı

Arap ülkelerinden Katar'a ek süre, Katar'dan 'Savaşa hazırız' açıklaması!

Katar krizinde yeni gelişme... Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelme kararı aldı.

Arap ülkelerinden Katar'a ek süre, Katar'dan 'Savaşa hazırız' açıklaması!

Terörizme destek olduğu suçlamasıyla Katar'a diplomatik abluka uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in sunduğu taleplerin kabul edilmesi için Katar'a verdiği 10 günlük süre sona erdi.

Suudi Arabistan Devlet Ajansı SPA, Suudi Arabistan ve 3 müttefikinin, krizde arabulucu rolü üstlenen Kuveyt'ten gelen 48 saatlik uzatma talebini kabul ettiklerini belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki blok, ilişkilerin normale dönmesi için Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Doha yönetimi ise taleplerin kabul edilemez olduğunu duyurmuştu.

KATAR: SAVAŞA HAZIRIZ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ankara'da bulunan Katar Savunma Bakanı Halid el Attiye, Sky News'e özel bir röportaj verdi.

Askeri müdahale seçeneği üzerine konuşan Attiye, "Askeri müdahale aşamasına kadar gelmemeyi umuyoruz ama buna hazırız. Ülkemizi savunmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ve müttefiklerini Katar'da rejimi değiştirmeye çalışmakla suçlayan Atiyye, "1996'da şiddetli, 2014'te ise yumuşak darbe girişimleri gördük. Şimdi 2017'de yine yumuşak bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Fakat yanılıyorlar. Çünkü Katar'ı diğer ülkelerden ayıran Katar halkıdır. Emir'lerini çok seviyorlar. Emirlerine veya ülkelerine dokunulmasındansa ölmeyi tercih ederler." şeklinde konuştu./Habertürk

Etiketler; #katar #arap ülkeleri #körfze #suudi arabistan
banner863
Önceki Haber
İşte FETÖ’nün trol çetesi
Sonraki Haber
Siirt kırsalında terör örgütüne hava harekatı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.