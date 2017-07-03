Katar krizinde yeni gelişme... Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye, "ülkesinin gerekirse kendisini savunmaya hazır olduğunu" belirtti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelme kararı aldı.

Terörizme destek olduğu suçlamasıyla Katar'a diplomatik abluka uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in sunduğu taleplerin kabul edilmesi için Katar'a verdiği 10 günlük süre sona erdi.



Suudi Arabistan Devlet Ajansı SPA, Suudi Arabistan ve 3 müttefikinin, krizde arabulucu rolü üstlenen Kuveyt'ten gelen 48 saatlik uzatma talebini kabul ettiklerini belirtti.



Suudi Arabistan öncülüğündeki blok, ilişkilerin normale dönmesi için Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Doha yönetimi ise taleplerin kabul edilemez olduğunu duyurmuştu.



KATAR: SAVAŞA HAZIRIZ



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ankara'da bulunan Katar Savunma Bakanı Halid el Attiye, Sky News'e özel bir röportaj verdi.



Askeri müdahale seçeneği üzerine konuşan Attiye, "Askeri müdahale aşamasına kadar gelmemeyi umuyoruz ama buna hazırız. Ülkemizi savunmak için buradayız." ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan ve müttefiklerini Katar'da rejimi değiştirmeye çalışmakla suçlayan Atiyye, "1996'da şiddetli, 2014'te ise yumuşak darbe girişimleri gördük. Şimdi 2017'de yine yumuşak bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Fakat yanılıyorlar. Çünkü Katar'ı diğer ülkelerden ayıran Katar halkıdır. Emir'lerini çok seviyorlar. Emirlerine veya ülkelerine dokunulmasındansa ölmeyi tercih ederler." şeklinde konuştu./Habertürk