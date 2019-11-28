Arnavutluk'taki depremde bilanço artıyor

6.4 büyüklüğünde depremle sarsılan Arnavutluk, yaralarını sarmaya çalışıyor.

Merkez üssü Dıraç şehri olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Yaralı sayısı 750'yi aştı.

Dıraç ve çevresinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ise şimdiye kadar 45 kişiye ulaşıldı. Yetkililer, hala enkaz altında kalanlar olabileceğini ifade ediyor.

Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

26 Kasım'da olan ana depremin ardından en büyüğü 5 olan 524 artçı sarsıntının meydana geldi.

Öte yandan depremin ardından Arnavutluk'a yardım eli uzatan ilk ülke olan Türkiye, bölgede çalışmalara devam ediyor.



ulusal.com.tr