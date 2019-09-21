Gazze Şeridi'nde Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri ve İsrail müdahalesi devam ediyor. Cuma çıkan olaylarda 48'i gerçek mermiyle olmak üzere 74 Filistinli yaralandı.

Gazze sınırında Filistinliler her cuma günü olduğu gibi "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisi düzenledi.



İsrailli askerler göstericilerin taş atması üzerine biber gazı ve plastik mermilere ek olarak gerçek mermilerle göstericilere müdahale etti.



Müdahalesi sonucu 48'i gerçek mermiyle olmak üzere 74 Filistinli yaralandı.



İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.



ulusal.com.tr