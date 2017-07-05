Kazakistan'ın Astana kentinde devam eden Suriye görüşmelerinin 5. turunda bugün çatışmasızlık bölgeleri konusunda nihai karar günü. Dünkü ikili ve üçlü görüşmelerde Humus ve Doğu Guta'daki çatışmasızlık bölgelerinin sınırları üzerinde anlaşmaya varıldı.

Astana 5'te çatışmasızlık bölgelerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar sürüyor. Daha önce belirlenen 4 ana çatışmasızlık bölgesiyle ilgili ayrıntılı harita çalışması yapılıyor.



Terör örgütleriyle muhalif grupların birbirinden ayrılması, hükümet güçleriyle olan çatışmaların durdurulması hedefleniyor.



Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiev, Doğu Guta ve Humus'un bazı kesimlerinde çatışmasızlık bölgeleri için anlaşma sağlandığını söyledi. Lavrentiev, kuzeyde İdlib ve güneyde Deraa kentlerindeki durumla ilgili birden çok seçenek üzerinde çalışma yürütüldüğünü belirtti.



Putin'in Suriye Özel Temsilcisi, çatışmasızlık anlaşmasını izlemek üzere Suriye'ye konuşlandırılacak askerler konusunda da bir belge üzerinde çalışıldığını belirtti.



Bazı zor noktaların olduğuna işaret eden Lavrentiev; "Kontrol güçlerinin yerleştirilmesiyle ilgili somut adımlar, belgenin imzalanmasını takip eden 2-3 hafta içinde atılabilir" dedi.



Çatışmasızlık hatlarının belirlenmesi, ateşkesin devam etmesi, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında koordinasyon merkezi kurulması, Astana 5'te ele alınan temel konular.





ulusal.com.tr