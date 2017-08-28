Suriye’de çözümün adresi olarak gösterilen Astana görüşmeleri öncesi bölgede diplomasi trafiği hızlandı. Geniş bir heyetle İran’a giden Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura İranlı yetkililerde bir araya geldi. Görüşmelerde masada Suriye’deki son gelişmeler olmak üzere Kazakistan’da yapılaması beklenen 6’ıncı tur Astana oturumu olduğu bildirildi.

Tahran'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve yardımcısı Cabir Ensari ile bir araya geldi.Masada, Suriye başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ve Kazakistan’da yapılamsı beklenen 6’ıncı tur Astana oturumu vardı.İran Dışişleri bakanlığında gerçekleşen görüşmelerin ardından Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve İran Dışişleri Bakan yardımcısı Cabir Ensari kameralar karşısına geçti.Suriye'nin son durumu ve geleceği hakkında görüşme yapıldığını ifade eden Mistura, IŞİD ile mücadelede siyasi ve askeri alanda önemli değişikliklerin yaşandığını söyledi.İran Dışişleri Bakan yardımcısı Cabir Ensari de bölge milletlerinin kendi ülkelerinin sahipleri olduğunu belitti. Ensari, hiçbir ülkenin Suriye halkı adına karar verme hakkına sahip olmadığını ifade etti.Suriye krizinin çözüm sürecinde etkin ülkelerin bölgede olduğuna dikkat çeken Ensari, müzakere yapıldığını ve buna göre Suriye krizinin çözümü için 6. tur oturumunun Astana'da düzenleneceğini söyledi.Caberi Ensari, Astana toturumunun zamanının kesin olarak belirlenmesi için kendileri gibi garantör ülkeler olan Türkiye ve Rusya ile görüşmelerin devam etiğini açıkladı.