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Astana görüşmelerinin beşinci turu başladı

Suriye krizine çözümü hedefleyen Astana görüşmelerinin beşinci turu başladı. Kazakistan'ın başkentinde yapılan toplantıya bütün tarafların katıldığı açıklandı. Öncelikli konu ateşkesin devamı ve çatışmasızlık bölgelerinin tanımlanması.

Astana görüşmelerinin beşinci turu başladı

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantör olduğu Astana görüşmelerinde beşinci tur başladı. Tüm tarafların toplantıya katıldı. 

Oturumlar 5 Temmuz'da sona erecek. Garantörlerin yanı sıra Suriye hükümeti, muhalefet temsilcileri ve Birleşmiş Milletler heyeti de toplantıda yer alıyor. Ürdün ve Amerika temsilcileri ise gözlemci sıfatıyla Astana'ya geldi. 

5'inci Astana toplantısında ele alınan öncelikli konu; çatışmasızlık bölgeleri olacak. Önceki toplantılarda bu konuda yol haritası çizilmiş, çatışmasızlık bölgeleri genel hatlarıyla tanımlanmıştı. Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin çatışmasızlık bölgeleri üzerinde tam mutabakat sağladığı belirtiliyor. Bu turda muhaliflerin de ikna edilmesi bekleniyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #rusya #suriye #türkiye #astana
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