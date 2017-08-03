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Astana süreci sonuç veriyor! Rusya: Ateşkes sağlandı

Suriye'de ateşkes ve barış sürecini desteklemek için başlatılan Astana süreci, meyvelerini veriyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın Mayıs ayında imzaladığı çatışmasızlık anlaşması, Suriye'nin Humus kenti kırsalında hayata geçti. Anlaşmayı, Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

Astana süreci sonuç veriyor! Rusya: Ateşkes sağlandı

Suriye'de "Astana süreci" olarak bilinen diyalog toplantıları, ürünlerini vermeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin orta batı kesiminde bulunan Humus kenti kırsalında "çatışmasızlık bölgeleri"nin hayata geçirildiğini duyurdu.

Türkiye, Rusya ve İran, çatışmasızlık bölgeleri kurulması ve ateşkesin sağlanması için Mayıs ayında ortak adım atmıştı. Anlaşma üç ülkenin garantör olmasını, Suriye hükümetiyle muhalifler arasında ateşkes sağlanmasını öngörüyordu. 

Teknik ve askeri altyapı çalışmaları sonrası somut adımlar atılmaya başlandı. Rusya saat 9.00 itibariyle Humus ve çevresinde ateşkes rejiminin tesis edildiğini duyurdu. 

Ateşkes Humus kenti kuzeyi ve Hama güneyinde kalan kırsal alanı kapsıyor. Bölgedeki 84 yerleşim biriminde 147 bin insan yaşıyor. 

Rusya geçtiğimiz haflarda ABD ile anlaşarak Ürdün sırınırındaki Dera kentinde de ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Ayrıca  İdlib ve Doğu Guta'da terör örgütü olarak tanımlanmayan gruplarla ateşkes anlaşmaları yapılıyor. Terör örgütü olarak kabul edilen IŞİD ve El Nusra bağlantılı gruplara karşı ise mücadele sürüyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #suriye #astana #ateşkes
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