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Asya ordularından ortak tatbikat

16 Eylül'de başlayan ve sekiz Asya ülkesi ordularının katıldığı Merkez-2019 tatbikatının son evresi cuma günü Rusya'nın Orenburg bölgesinde icra edildi. Tatbikata 300 parçalık hava filosuna karada 1000 tank eşlik etti.

Asya ordularından ortak tatbikat

Asya ülkelerinin ortak askeri tatbikatı Rusya'da hafta boyunca devam etti.

8 ülkeden 128 bin askerin katıldığı tatbikatın son evresi cuma günü tamamlandı.

Tatbikatın en büyük kısmı da buydu.

Savaş ve bombardıman uçaklarından oluşan 300 parçalık hava filosuna karada 1000 tank eşlik etti. 

Çin, Rusya, Pakistan, Kazakistan ve Hindistan ordularından 13 bin asker cuma günkü manevralarda görev aldı.

Perşembe günü ise tatbikatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov birlikte takip etti.

Orenburg'daki tatbikat bölgesinde iki lider incelemelerde bulundu.

16 Eylül'de başlayan Merkez-2019 tatbikatına Rusya, Çin, Pakistan, Kırgızistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan orduları katıldı.

Merkez 2019'da 128 bin asker görev aldı. 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #asya #rusya #Orenburg #tatbikat
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