Savaşın başkenti Şam'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. 5 yıldır yapılamayan Şam Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda Çin, İran ve Rusya'dan firmalar ve katılımcılar ağırlıktaydı. Etkinliğin ana teması ise Suriye'yi yeniden inşa etmek.

Suriye'de savaşın bitiş işareti başkent Şam'dan geldi. 59. uluslararası Şam fuarı beş yıl aradan sonra iddialı bir şekilde açıldı. Fuara 43 ülkeden firma katılım sağladı.



Fuar açılışına katılım yoğundu. Konserler verildi. Konuşmalar yapıldı. Fuara katılım gösteren devletlerin bayrakları, fuar girişine asıldı.



Özellikle Çin, İran ve Rusya'dan gelen şirketlerin fuara katılımı yoğundu. Bu ülkelerin yanı sıra fuarda, Mısır, Venezuela, Endonezya, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), Çek Cumhuriyeti, Lübnan ve Sudan'dan gelen şirketler de yer aldı.



Fuarın ana teması savaşın yakıp yıktığı ülkenin yeniden imar edilmesi, harabeye dönen kentlerin inşa edilmesi oldu. Özellikle inşaat sektörünün temsilcileri yatırım fırsatlarını araştırmak için furdaki yerlerini aldılar.



Suriye başbakanı İmad Humis açılışta yaptığı konuşmada, şehit olan Suriye askerlerini selamladı; "Teröristler ve onların hamilerinin Suriyelilerin yaşam iradelerini kıramadıklarını" söyledi.



59. uluslararası Şam fuarı 17-26 ağustos tarihleri arasında Şam'da ziyaretçilerini bekliyor.



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