Yunanistan'ın başkenti Atina’da bir sayfiye yerlerinde yangın çıktı. Yangının evlere ulaşmaması için önlemler alındı.

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın sayfiye yerlerinden olan Kalivia bölgesinde yangın çıktı.



Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın kırsal bölgede maki bitki örtüsü yaktı. Yangının evlere ulaşmaması için önlemler alındı.



Yangın uluşılması zor bir alanda çıktı. yangına müdahale için 80 itfaiyeci, 30 itfaiye aracı, 11 gönüllü aracı ve 14 belediye aracı bulunuyor.



Evlerin bulunduğu Saronida bölgesinin Belediye Başkanı K. Sofronis yangının evlere yaklaşmaması için gereken tedbirlerin alındığını açıkladı.





ulusal.com.tr