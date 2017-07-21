Almanya’nın lüks otomobil markası Audi 850 bin dizel aracını geri çağırıyor.
Şirketin araçlarını çağırma nedeni ise gelecekte kendisine ceza kesilmesine neden olabilecek emisyon kontrol yazılımı.
Şirket geri çağırdığı araçların bu yazılımı güncelleyecek.
Audi tarafından yapılan açıklamada bu servisin Porsche ve Volkswagen araçlarında kullanıldığı da belirtildi.
Audi, emisyon kontrol yazılımında güncelleme yapmak üzere 850 bin dizel aracını geri çağırıyor.
Almanya’nın lüks otomobil markası Audi 850 bin dizel aracını geri çağırıyor.
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