Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
Almanya'den yeni açıklama
Almanya'den yeni açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Anayasa Mahkemesi'nden 5 siyasi parti için suç duyurusu
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...

Audi 850 bin dizel aracını geri çağıyor

Audi, emisyon kontrol yazılımında güncelleme yapmak üzere 850 bin dizel aracını geri çağırıyor.

Audi 850 bin dizel aracını geri çağıyor

Almanya’nın lüks otomobil markası Audi 850 bin dizel aracını geri çağırıyor.

Şirketin araçlarını çağırma nedeni ise gelecekte kendisine ceza kesilmesine neden olabilecek emisyon kontrol yazılımı.

Şirket geri çağırdığı araçların bu yazılımı güncelleyecek. 

Audi tarafından yapılan açıklamada bu servisin Porsche ve Volkswagen araçlarında kullanıldığı da belirtildi. 

Etiketler; #audi #almanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Araçlar sürüklendi
Sonraki Haber
'İstanbul ve Marmara Bölgesi büyük bir felaketi atlattı'
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.