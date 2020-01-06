Avrupa'da "Süleymani suikastı" alarmı
Amerika'nın Süleymani suikastı sonrası Avrupa alarmda. NATO, Brüksel'de acil toplanma kararı aldı. Almanya ise Irak Meclisi'nin bölgeden yabancı askerlerin çıkarılması kararına uyacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü.
Amerika'nın Süleymani suikastı sonrası bölgede tansiyon yüksek. NATO, acil toplantı kararı aldı. Almanya ise Irak Meclisi'nin kararına uyacağını açıkladı.
Irak Meclisi dün tarihi bir toplantı yaptı. Toplantıda ülkedeki yabancı askerlerin çıkarılmaıs kararı alındı. Amerika karar sonrası Irak'ı tehdit ederken, Almanya, Meclis'in kararına uyacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada Irak Meclisi'nin kararının kabul edildiği belirtildi.
Türkiye Almanya arasında ise bir telefon görüşmesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel ise NATO toplantısına ev sahiliği yapacak.
Tahran ve Washington arasındaki yüksek gerilim sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üye ülkelerle görüşmeler yaptı. Görüşnmeler sonrasında acil toplantı kararı alındı.
NATO toplantısı büyükelçiler düzeyinde yapılacak.
Öte yandan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bir açıklama da İngiltere'den geldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'nin katlettiği İranlı General Kasım Süleymani'nin İngiltere'nin çıkarlarına tehdit oluşturduğunu belirtti. "Ölümüne ağlayamacaklarını" söyledi.
ulusal.com.tr
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