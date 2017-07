Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, 15 Temmuz'daki Fetullahçı darbe girişimini anlatan makalesinde ezber bozan tespitlere yer verdi

İsveç'te geçtiğimiz 20 yıl içerisinde başbakanlık ve dışişleri bakanlığı gibi oldukça önemli görevlerde bulunan Nils Daniel Carl Bildt, Toronto merkezli the Globe and Mail gazetesi için geçtiğimiz 15 Temmuz'da gerçekleşen başarısız darbe girişimiyle ilgili bir makale kaleme aldı.



'TÜRKİYE İÇ SAVAŞA SÜRÜKLENECEKTİ'



Darbe girişimine ilişkin eldeki tüm kanıtların, darbenin Fethullahçı terör örgütü (FETÖ) tarafından tezgahlandığını gösterdiğini ifade eden Bildt, "Şayet darbe ilk 48 saat içinde engellenememiş olsaydı, Türkiye muhtemelen, sonuçları sınırlarının çok ötesine uzanacak olan şiddetli ve yıkıcı bir iç savaşa sürüklenecekti" dedi.



'ELDEKTİ TÜM KANITLAR ONU İŞARET EDİYOR'



Makalesinde, darbe girişimi boyunca F-16 savaş uçaklarının Türk parlamentosunu bombaladığını ve saldırılarda 249 Türk vatandaşının yaşamlarını yitirdiğini anımsatan Bildt, "Türkiye'de bugün, darbenin, Pensilvanya'daki gizemli Müslüman din adamı Fethullah Gülen'e sadık kuvvetler tarafından kışkırtıldığından şüphesi olan bir kimseyi bulmak zor. Görünüşe göre, eldeki tüm kanıtlar bu sonuca destek veriyor" dedi.



'TASFİYE OLMAMAK İÇİN DARBE YAPTILAR'



Fetullahçı terör örgütünün Türkiye'de iktidarı ele geçirmekten daha derin hırsları ve bir gizlilik geleneği olduğunu ifade eden Bildt sözlerine şöyle devam etti:



"2002'den sonra, Gülencilerin polis ve yargıya sızdıkları iyi biliniyordu ve onlar pozisyonlarını göstermelik davalar ve düşmanlarını hapsetmek için kullandılar. Ancak, Hava Kuvvetlerine ve Jandarmaya hangi ölçüde sızdıkları daha az biliniyordu... Geçen yılki başarısız darbe girişiminin, [Gülencilerin] ordudan tasfiye edilmeden önce iktidarı ele geçirmek için ortaya koydukları dramatik bir çaba olduğunu söylemek mantıksız değildir."



Bildt makalesinin devamında, "yıkıcı unsurların bu denli etraflı bir sızma harekatına maruz kalmamış olması gereken Türk devleti kuşkusuz kendini temizlemeye ihtiyaç duymaktadır" diyerek Türk ordu, yargı ve bürokrasisinde devam eden FETÖ temizliğinin gerekliliğinin altını çizdi.



***



CARL BİLDT KİMDİR?



İsveçli bir siyasetçi ve diplomat olan Nils Daniel Carl Bildt, 1991-1994 yılları arasında İsveç Başbakanı; 2006-2014 yılları arasında ise İsveç Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.



THE GLOBE AND MAIL...



The Globe and Mail gazetesi, Toronto'nun Wall Street'i sayılan Bay Street finansal topluluğunun yanı sıra, üniversite ve bürokrasideki Kanadalı entelektüellerin, başka bir deyişle Kanadalı elitlerin sesi olarak tarif edilmektedir. Gazetenin sahibi olan Toronto merkezli the Woodbridge LTD. aynı zamanda uluslararası haber ajansı Thomson Reuters'ın hisselerinin de %62.35'ine sahiptir.



Kaynak: Aydınlık