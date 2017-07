Kendilerine Defend Europe ismini veren grup, aralarında topladığı 100 bin dolarla 40 metrelik bir tekne kiraladı. Aşırı sağcıların teknesi Sicilya'dan Akdeniz'e açılarak Libya kıyılarında göçmen avlayacak.

İtalya, Almanya, Fransa ve Avusturya'dan göçmen karşıtı aktivistlerin oluşturduğu 'Defend Europe-Avrupa'yı Savun' adlı grup, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenleri durdurmak için bir tekne kiraladı.



Grup, denizdeki göçmen teknelerini Libya'ya geri göndermeyi ve göçmenlere yardım için çalışan sivil toplum kuruluşlarını engellemeyi amaçlıyor.



İlk olarak Fransa'da ortaya çıkan 'Generation Identitaire-Kimlikçi Nesil' hareketinin diğer Avrupa ülkelerine de yayılmasıyla oluşan grubun internet sitesinde şu duyuru yer alıyor:



"Her hafta, her gün, her saat başı yasa dışı göçmenlerle dolu gemiler Avrupa karasularına akın ediyor. Bir istila yaşanıyor. Bu devasa göç, kıtamızın çehresini değiştiriyor. Güvenliğimizi ve yaşam biçimimizi kaybediyoruz. Biz Avrupalıların kendi memleketlerimizde azınlık haline gelmesi tehlikesi mevcut."



Grup bu nedenle, kiraladıkları tekneyle Libya açıklarında devriye gezerek Akdeniz'i daha güvenli hale getirme misyonu edindiğini belirtiyor.



Parayı iki ayda topladılar



Aşırı sağcı grup, göçmenleri durdurmak için kullanılacak tekneyi kitlesel fonlama yöntemiyle kiraladı. İnternet sitesi üzerinden bağış toplayan Defend Europe, bu yöntemle geçen Mayıs'tan bu yana 100 bin doların üzerinde gelir elde etti.



Grubun eylemcileri tekneyle İtalya'nın Sicilya adasından Akdeniz'e açılarak Libya açıklarında uluslararası sularda devriye gezecek. Göçmen botlarını tespit ettikleri anda da Libya Sahil Güvenliği'ne haber vererek göçmenlerin Libya'ya geri götürülmelerini sağlayacak.



Grup ayrıca, denizde göçmenlerin hayatını kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşlarının insan kaçakçılarıyla işbirliği yaptığını iddia ediyor ve bu işbirliğini belgeleyerek ifşa edeceklerini söylüyor.



Defend Europe, yasadışı göçe geçit vermeme politikaları sayesinde insan kaçakçılarının caydırılacağı iddiasında bulunuyor.



Öte yandan insan hakları savunucuları, bu türden eylemlerin denizde hayat kurtarmak için yürütülen çabaları zora sokabileceğini vurguluyor. Ayrıca göçmenlerin Libya'daki göçmen kamplarında insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarına ve buralara geri gönderilmelerinin çözüm olmadığına dikkat çekiliyor.



Aşırı sağcı grubun projesine karşı çıkanlar sosyal medya üzerinden bağış kampanyasının durdurulmana karşı kampanyalar başlattı. PayPal üzerinden yapılan bağışların tepkiler üzerine durdurulması üzerine ise Defend Europe kendi internet sitesinden bağış toplamaya devam etti ve bu bağışlarla 40 metrelik bir tekne kiraladı.



Teknenin Cibuti'den Akdeniz'e doğru yola çıktığı ve bu ay içinde faaliyete geçmesinin planlandığı belirtiliyor.



Bu yılın başından bu yana 85 bin göçmen Akdeniz'de kurtarılarak İtalya'ya getirildi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bini aştı.



Kaynak: BBC Türkçe