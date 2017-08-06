Denize düşen uçaktan 23 deniz piyadesi kurtarıldı - Kaybolan 3 piyadenin arama çalışmalarına son verildi

Avustralya kıyılarında denize düşen ABD askeri uçağındaki 23 deniz piyadesi kurtarıldı, kayıp 3 kişinin arama çalışmaları ise sonlandırıldı. ABD donanmasının sıklıkla kullandığı, uçak gemilerine helikopter gibi iniş-kalkış yapabilen MV-22 Osprey tipi askeri uçak, Avustralya’nın Queensland eyaletinde Shoalwater Körfezi yakınlarında USS Ronald Reagan uçak gemisine iniş yapmaya çalışırken denize düştü.



ABD Pasifik Donamasından yapılan açıklamaya göre, kazada 23 deniz piyadesi kurtarılırken, 3 kişi ise kayboldu.



ABD donanması, bir süre devam eden çalışmaların ardından kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarını sonlandırdı.



ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşen Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne, düşen uçakta Avustralya askerlerinin bulunmadığını açıkladı.



Yılbaşında Yemen’de bir uçak gemisine MV-22 Osprey tipi uçağın sert iniş yapması sonucunda 3 mürettebat yaralanmış, ağır hasar gören uçak patlatılarak imha edilmişti.